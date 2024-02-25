На сегодняшней пресс-конференции в Киеве прозвучало немало не очень адекватных заявлений от представителей украинской власти.
Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским, заявившем, что в зоне конфликта ВСУ за два года потеряли всего лишь 31 тысячу солдат, слово взял и глава офиса президента Андрей Ермак.
Он заявил, что если Россия согласна капитулировать в этом противостоянии, то ей разрешат поучаствовать в саммите по "формуле мира"
Ермак добавил, что Киев пойдёт на "мировую" лишь при капитуляции Москвы.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.