Ермак: если РФ капитулирует, то ей разрешат участвовать в саммите по "формуле мира"

Ермак: Украина пойдёт на мировое соглашение только при капитуляции России

На сегодняшней пресс-конференции в Киеве прозвучало немало не очень адекватных заявлений от представителей украинской власти.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским, заявившем, что в зоне конфликта ВСУ за два года потеряли всего лишь 31 тысячу солдат, слово взял и глава офиса президента Андрей Ермак.

Он заявил, что если Россия согласна капитулировать в этом противостоянии, то ей разрешат поучаствовать в саммите по "формуле мира"

Ермак добавил, что Киев пойдёт на "мировую" лишь при капитуляции Москвы.