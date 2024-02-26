Дроны будут вводить в "Ступор"

В России разработали оружие против дронов на основе ИИ

Инженеры разработали комплексную систему подавления дронов "Ступор". Система использует различные средства обнаружения дронов: радиолокационную станцию, радиочастотный сканер, тепловизионное и оптическое оборудование, а также механизмы их подавления: постановку помех и смену координат. Основным отличием данной системы является то, что все вышеуказанные системы действуют как единое целое под управлением искусственного интеллекта. Обнаружение, распознавание и решение о дальнейшей нейтрализации, а также используемом при этом способе, будет определяться ИИ.

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В противодронном комплексе "Ступор" заинтересованы все силовые структуры РФ, участвующие в СВО.