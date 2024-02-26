Солдат ВСУ чудом выжил под обстрелами украинской армии в Авдеевке и сдался в плен россиянам

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Украинский военный неделю прятался в Авдеевке от ВСУ, чтобы сдаться в плен

Силовые структуры » Военные новости

Пленный украинский военный Дмитрий Дядчук рассказал, что 7 дней прятался в Авдеевке от обстрелов ВСУ, а затем сдался в плен. Запись с заявлением военнослужащего опубликовало РИА "Новости".

Украинский военный неделю прятался в Авдеевке от ВСУ, чтобы сдаться в плен
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Дядчука, в Авдеевку он попал в составе 110-й бригады. При этом командование не рассказало подчинённым, куда именно их отправляют, обозначив местом назначения просто Донецкую народную республику.

В самом городе "всё очень быстро случилось", заявил Дядчук. Украинцы заезжали в Авдеевку ночью, и он ничего не смог увидеть, а уже днём начались взрывы со всех сторон — по ВСУ работала российская армия.

— Пошёл штурм. Всех убили. Я убежал через окно, побежал в сторону, к своим. Когда добежал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения, забежал, спрятался в дом и там сидел, ждал, — заявил Дядчук.

У военного не было рации для связи, и он не знал, куда ему отступать и что делать. Знал только, откуда привезли. Так он провёл 7,5 дней, пил лишь воду из 5-литровой бутыли, пока она не замёрзла. Дядчук признался, что хотел сдаться россиянам сразу же, но боялся, потому что по нему стреляли другие украинские солдаты.

Спустя неделю военнослужащий ВСУ услышал, как на улице разговаривают на русском языке, и понял, что это его шанс сдаться. Когда российские бойцы зашли в дом, он крикнул:

— Не стреляйте, я сдаюсь, я без оружия, я хочу жить! — и сдался в плен "красиво".

Дядчук добавил, что россияне его не били и обращались с ним нормально, напоили кофе и дали печенье. Затем российский медик уточнил у мужчины, нужна ли ему помощь — оказалось, у украинца было сквозное пулевое ранение ноги. Рану ему обработали.

Также в беседе с журналистами Дмитрий Дядчук назвал "кошмаром" происходившее в Авдеевке и заявил об огромных потерях ВСУ на этом направлении, добавив, что если бы у других украинских военных был шанс сдаться, они бы сделали это ради спасения своих жизней.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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