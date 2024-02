Солдат ВСУ чудом выжил под обстрелами украинской армии в Авдеевке и сдался в плен россиянам

Пленный украинский военный Дмитрий Дядчук рассказал, что 7 дней прятался в Авдеевке от обстрелов ВСУ, а затем сдался в плен. Запись с заявлением военнослужащего опубликовало РИА "Новости".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International