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Пушилин: после бегства из Авдеевки, ВСУ бьют по Донецку из дорогого западного вооружения

Глава ДНР рассказал, что ВСУ больше не достают Донецк обычной артиллерией

0:55
Силовые структуры » Военные новости

Глава ДНР Денис Пушилин в программе "Россия 24" заявил об изменении тактики ВСУ после потери Авдеевки. ВСУ переключились на дорогостоящее западное оружие для обстрелов Донецка, бьют точечно, поражая невоенные объекты.

Глава ДНР рассказал, что ВСУ больше не достают Донецк обычной артиллерией
Фото: wikimedia.org by Жерминаль is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

"С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, о которых уже говорили в министерстве обороны, мы говорим о том, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружений, например, из артиллерии. Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку", — сказал он.

Так, недавно обстреляли абсолютно гражданские объекты — библиотеку и ресторан на набережной, где люди играли свадьбу. При этом пострадали мирные жители и получили повреждения здания многоквартирных домов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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