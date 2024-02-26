Пушилин: после бегства из Авдеевки, ВСУ бьют по Донецку из дорогого западного вооружения

Глава ДНР рассказал, что ВСУ больше не достают Донецк обычной артиллерией

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава ДНР Денис Пушилин в программе "Россия 24" заявил об изменении тактики ВСУ после потери Авдеевки. ВСУ переключились на дорогостоящее западное оружие для обстрелов Донецка, бьют точечно, поражая невоенные объекты.

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"С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, о которых уже говорили в министерстве обороны, мы говорим о том, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружений, например, из артиллерии. Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку", — сказал он.

Так, недавно обстреляли абсолютно гражданские объекты — библиотеку и ресторан на набережной, где люди играли свадьбу. При этом пострадали мирные жители и получили повреждения здания многоквартирных домов.