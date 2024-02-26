Пушилин: после бегства из Авдеевки, ВСУ бьют по Донецку из дорогого западного вооружения

Глава ДНР Денис Пушилин в программе "Россия 24" заявил об изменении тактики ВСУ после потери Авдеевки. ВСУ переключились на дорогостоящее западное оружие для обстрелов Донецка, бьют точечно, поражая невоенные объекты.
"С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, о которых уже говорили в министерстве обороны, мы говорим о том, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружений, например, из артиллерии. Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку", — сказал он.
Так, недавно обстреляли абсолютно гражданские объекты — библиотеку и ресторан на набережной, где люди играли свадьбу. При этом пострадали мирные жители и получили повреждения здания многоквартирных домов.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.