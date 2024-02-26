Армия РФ выбила ВСУ из посёлка Ласточкино под Авдеевкой, сообщили в Минобороны

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Российские военные освободили посёлок Ласточкино на авдеевском направлении

Силовые структуры » Военные новости

Российские военные освободили посёлок Ласточкино, находящийся под Авдеевкой. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявили в министерстве обороны РФ.

Российские военные освободили посёлок Ласточкино на авдеевском направлении
Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно данным российского оборонного ведомства, за сутки украинская армия потеряла 1175 человек. Россияне улучшили позиции на трёх направлениях.

О том, что украинские солдаты покинули Ласточкино, ранее сегодня заявил представитель ВСУ Дмитрий Лиховий. По его словам, это сделано ради организации обороны.

Напомним, после освобождения Авдеевки глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город будет восстановлен. Он выразил надежду, что город станет востребованным, но подчеркнул — работ по восстановлению предстоит много. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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