Армия РФ выбила ВСУ из посёлка Ласточкино под Авдеевкой, сообщили в Минобороны

Российские военные освободили посёлок Ласточкино, находящийся под Авдеевкой. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявили в министерстве обороны РФ.

Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0