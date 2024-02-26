"Подразделения двинулись дальше": Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки

Пушилин назвал Авдеевку зачищенной, но не разминированной

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что город Авдеевка полностью зачищен, но не до конца разминирован.

Фото: https://vestnickprimanich.ru/obrashhenie-glavy-doneckoj-narodnoj-respubliki-denisa-pushilina/

По словам губернатора, такие выводы можно сделать благодаря тому, что зашедшие в Авдеевку подразделения Вооружённых сил РФ двинулись дальше вслед за линией фронта, которая постепенно смещается к западу от города.

"Исходя из того, что там много объектов проверено и с учётом того, что наши подразделения двинулись дальше, да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что она разминирована и там нет никаких опасностей", — заявил Пушилин.

Он добавил, что в ближайшее время начнут разрабатывать планы по восстановлению Авдеевки. Но первым этапом станет выявление и удаление взрывоопасных предметов и расчистка завалов.

Освобождение Авдеевки называют "самой долгой операцией СВО". Украинские боевики заняли город в агломерации Донецка ещё в 2014 году, превратили его в мощный укреплённый пункт и вели оттуда систематические обстрелы столицы ДНР, находящейся в полутора десятках километров — в зоне досягаемости крупнокалиберной артиллерии.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки, но в подвалах и развалинах города ещё укрывались отбившиеся от своих подразделений боевики ВСУ. При зачистке города российские военнослужащие взяли в плен около 200 украинских террористов.