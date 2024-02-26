Раскрыты причины, почему Зеленский занизил потери ВСУ

Коротченко заявил, что Зеленский занизил потери ВСУ, чтобы не деморализовать общество

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно уменьшил количество потерь в Вооруженных силах Украины, чтобы общество не было деморализовано еще больше в связи с потерями населенных пунктов, сообщает "РИА Новости".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"В 2023 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно озвучил реальные безвозвратные потери ВСУ — около полумиллиона человек, то есть Зеленский занизил их более чем в 10 раз", — сказал Коротченко.

Военный эксперт пояснил, что Зеленский сделал это по политическим соображениям, а именно из-за неудач в зоне боевых действий. Огромные цифры потерь в украинской армии усугубили бы настроения в обществе.

Коротченко отметил, что пока тактика Киева не озвучивать реальное положение дел работает в украинском обществе. Настроения среди мирного населения поменяются, только если произойдет крупное поражение ВС Украины.

Напоминаем, что, по словам Зеленского, ВСУ потеряли около 31 тысячи военных в ходе специальной военной операции.