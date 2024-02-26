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Раскрыты причины, почему Зеленский занизил потери ВСУ

Коротченко заявил, что Зеленский занизил потери ВСУ, чтобы не деморализовать общество

1:07
Силовые структуры » Военные новости

Военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно уменьшил количество потерь в Вооруженных силах Украины, чтобы общество не было деморализовано еще больше в связи с потерями населенных пунктов, сообщает "РИА Новости".

Коротченко заявил, что Зеленский занизил потери ВСУ, чтобы не деморализовать общество
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"В 2023 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно озвучил реальные безвозвратные потери ВСУ — около полумиллиона человек, то есть Зеленский занизил их более чем в 10 раз", — сказал Коротченко.

Военный эксперт пояснил, что Зеленский сделал это по политическим соображениям, а именно из-за неудач в зоне боевых действий. Огромные цифры потерь в украинской армии усугубили бы настроения в обществе.

Коротченко отметил, что пока тактика Киева не озвучивать реальное положение дел работает в украинском обществе. Настроения среди мирного населения поменяются, только если произойдет крупное поражение ВС Украины.

Напоминаем, что, по словам Зеленского, ВСУ потеряли около 31 тысячи военных в ходе специальной военной операции.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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