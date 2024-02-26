Раскрыты причины, почему Зеленский занизил потери ВСУ

Военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно уменьшил количество потерь в Вооруженных силах Украины, чтобы общество не было деморализовано еще больше в связи с потерями населенных пунктов, сообщает "РИА Новости".
"В 2023 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно озвучил реальные безвозвратные потери ВСУ — около полумиллиона человек, то есть Зеленский занизил их более чем в 10 раз", — сказал Коротченко.
Военный эксперт пояснил, что Зеленский сделал это по политическим соображениям, а именно из-за неудач в зоне боевых действий. Огромные цифры потерь в украинской армии усугубили бы настроения в обществе.
Коротченко отметил, что пока тактика Киева не озвучивать реальное положение дел работает в украинском обществе. Настроения среди мирного населения поменяются, только если произойдет крупное поражение ВС Украины.
Напоминаем, что, по словам Зеленского, ВСУ потеряли около 31 тысячи военных в ходе специальной военной операции.
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