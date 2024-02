Раскрыты причины, почему Зеленский занизил потери ВСУ

Военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно уменьшил количество потерь в Вооруженных силах Украины, чтобы общество не было деморализовано еще больше в связи с потерями населенных пунктов, сообщает "РИА Новости".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa