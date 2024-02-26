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Новозеландский медик рассказала, какая сложилась ситуация с ранеными в ВСУ

RNZ: медик из Новой Зеландии молится о смерти раненых солдат ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

В украинской армии по контракту служит военный медик из Новой Зеландии. Она поделилась подробностями о раненных из ВСУ, пожелав остаться анонимной, сообщает радиостанция RNZ.

RNZ: медик из Новой Зеландии молится о смерти раненых солдат ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По ее словам, ситуация с раненными настолько сложная и тяжелая, что иногда ей приходится молиться о смерти бойцов, так как им уже невозможно помочь.

"Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти, в течение двух или четырех дней… (они) медленно умирают… Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать", — добавила она.

Медик также поделилась, что у украинской армии уже не хватает людей. Коллегам приходится нередко иметь дело с ампутациями и другими серьёзными травмами.

Напоминаем, что украинские военные, которые попадали в плен к российской стороне жаловались на то, что катастрофически не хватает лекарственных средств. Иногда раненных даже не эвакуируют для оказания помощи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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