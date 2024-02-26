В украинской армии по контракту служит военный медик из Новой Зеландии. Она поделилась подробностями о раненных из ВСУ, пожелав остаться анонимной, сообщает радиостанция RNZ.
По ее словам, ситуация с раненными настолько сложная и тяжелая, что иногда ей приходится молиться о смерти бойцов, так как им уже невозможно помочь.
"Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти, в течение двух или четырех дней… (они) медленно умирают… Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать", — добавила она.
Медик также поделилась, что у украинской армии уже не хватает людей. Коллегам приходится нередко иметь дело с ампутациями и другими серьёзными травмами.
Напоминаем, что украинские военные, которые попадали в плен к российской стороне жаловались на то, что катастрофически не хватает лекарственных средств. Иногда раненных даже не эвакуируют для оказания помощи.
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