Новозеландский медик рассказала, какая сложилась ситуация с ранеными в ВСУ

В украинской армии по контракту служит военный медик из Новой Зеландии. Она поделилась подробностями о раненных из ВСУ, пожелав остаться анонимной, сообщает радиостанция RNZ.

