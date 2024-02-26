Взрывы прогремели в центре Херсона

В Херсоне, который является подконтрольным украинским властям, 26 февраля несколько раз прогремели взрывы.
Глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко написал об этом в своем Telegram-канале. Также он призвал жителей Херсона не находиться на открытом пространстве, а перейти в безопасные места.
Добавим, что на территории подконтрольных Киеву городов Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога 26 февраля с 15:47 до 16:11 по мск.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.