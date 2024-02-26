Взрывы прогремели в центре Херсона

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне

В Херсоне, который является подконтрольным украинским властям, 26 февраля несколько раз прогремели взрывы.

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Глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко написал об этом в своем Telegram-канале. Также он призвал жителей Херсона не находиться на открытом пространстве, а перейти в безопасные места.

Добавим, что на территории подконтрольных Киеву городов Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога 26 февраля с 15:47 до 16:11 по мск.