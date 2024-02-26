Депутат Челябинской области ушла на СВО добровольцем

Депутат Челябинской области Елена Колесникова отправилась добровольцем в зону спецоперации

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, подтвердили в пресс-службе регионального парламента и челябинского отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщает EADaily.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Она подписала контракт на добровольную службу. Елена Колесникова избрана депутатом седьмого созыва Законодательного собрания Челябинской области от фракции партии "Единая Россия". Ее супруг, депутат Госдумы России Олег Колесников, также находится в зоне специальной военной операции в качестве добровольца.