Депутат Челябинской области ушла на СВО добровольцем

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, подтвердили в пресс-службе регионального парламента и челябинского отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщает EADaily.
Она подписала контракт на добровольную службу. Елена Колесникова избрана депутатом седьмого созыва Законодательного собрания Челябинской области от фракции партии "Единая Россия". Ее супруг, депутат Госдумы России Олег Колесников, также находится в зоне специальной военной операции в качестве добровольца.
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