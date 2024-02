Депутат Челябинской области ушла на СВО добровольцем

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, подтвердили в пресс-службе регионального парламента и челябинского отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщает EADaily.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0