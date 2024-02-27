ВС РФ артиллерийским ударом уничтожили расположение СБУ в Херсоне

Артиллеристы ВС России ударили по пункту размещения сотрудников СБУ в Херсоне

Представитель подполья в Херсоне, поддерживающего Россию, проинформировал, что артиллеристы ВС РФ нанесли удар по расположению СБУ, пишет ТАСС.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

"После удара на месте зафиксировано много раненых и как минимум несколько ликвидированных силовиков киевского режима", — сообщает источник.

Согласно имеющейся информации, сейчас украинскими силовиками проводятся поисковые мероприятия в Херсоне. Об активизации пророссийского подполья говорит то, что в Киевской области недавно были найдены листовки против мобилизации.

На фоне этого, наши войска продолжают наносить удары по высшему офицерскому составу, а также местам расположения военачальников Незалежной.

После того как ВСУ были выбиты из Авдеевки, зарубежные аналитики заговорили о превосходстве артиллерии ВС РФ, которая угрожает укронацистам по всей линии боевого соприкосновения.