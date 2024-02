ВС РФ артиллерийским ударом уничтожили расположение СБУ в Херсоне

Представитель подполья в Херсоне, поддерживающего Россию, проинформировал, что артиллеристы ВС РФ нанесли удар по расположению СБУ, пишет ТАСС.

