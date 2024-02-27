Представитель подполья в Херсоне, поддерживающего Россию, проинформировал, что артиллеристы ВС РФ нанесли удар по расположению СБУ, пишет ТАСС.
"После удара на месте зафиксировано много раненых и как минимум несколько ликвидированных силовиков киевского режима", — сообщает источник.
Согласно имеющейся информации, сейчас украинскими силовиками проводятся поисковые мероприятия в Херсоне. Об активизации пророссийского подполья говорит то, что в Киевской области недавно были найдены листовки против мобилизации.
На фоне этого, наши войска продолжают наносить удары по высшему офицерскому составу, а также местам расположения военачальников Незалежной.
После того как ВСУ были выбиты из Авдеевки, зарубежные аналитики заговорили о превосходстве артиллерии ВС РФ, которая угрожает укронацистам по всей линии боевого соприкосновения.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.