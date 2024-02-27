Зеленский: Украина не планирует вносить изменения в масштабы мобилизации до завершения аудита ВСУ новым главкомом

Зеленский заявил, что не будет увеличивать масштабы мобилизации до окончания аудита ВСУ

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Украинское правительство не планирует увеличивать масштабы мобилизации до завершения аудита ВСУ новым руководством. Таким был ответ президента Владимира Зеленского в интервью CNN по поводу запланированного расширения мобилизации.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Нет, мы не говорим об этом до того момента, пока главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не проведет аудит", — сказал Зеленский.

8 февраля, после отстранения главкома ВСУ Валерия Залужного из-за отсутствия прогресса на фронте, его заменил Сырский. От Сырского ожидают стратегию на 2024 год и аудит 1 миллиона мобилизованных, чтобы принять решение о дополнительных мерах.

С момента начала всеобщей мобилизации в 2022 году украинское правительство применяет строгие меры для предотвращения уклонения от службы: запрет выезда, выдачу повесток в различных местах, силовое задержание.