Зеленский: Украина не планирует вносить изменения в масштабы мобилизации до завершения аудита ВСУ новым главкомом

Украинское правительство не планирует увеличивать масштабы мобилизации до завершения аудита ВСУ новым руководством. Таким был ответ президента Владимира Зеленского в интервью CNN по поводу запланированного расширения мобилизации.
"Нет, мы не говорим об этом до того момента, пока главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не проведет аудит", — сказал Зеленский.
8 февраля, после отстранения главкома ВСУ Валерия Залужного из-за отсутствия прогресса на фронте, его заменил Сырский. От Сырского ожидают стратегию на 2024 год и аудит 1 миллиона мобилизованных, чтобы принять решение о дополнительных мерах.
С момента начала всеобщей мобилизации в 2022 году украинское правительство применяет строгие меры для предотвращения уклонения от службы: запрет выезда, выдачу повесток в различных местах, силовое задержание.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.