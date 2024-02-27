В Нижегородской области объявлен в розыск 18-летний юноша с психическим расстройством — он ушел из дома, прихватим отцовское ружье

В Городце подросток с психическим расстройством ушёл из дома с ружьем отца

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В Городце Нижегородской области объявлен в розыск 18-летний подросток с психическим расстройством, вышедший из дома с отцовским ружьем. Возле школ города и в других местах выставлены наряды полиции и Росгвардии.

Фото: flickr.com by Джеймс Кейс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Известны приметы разыскиваемого: худощавый, на вид 18 лет, рост 178 см. Подросток носит очки, у него светло-русые волосы средней длины, прямой нос, карие глаза и тонкие губы. Предположительно, одет в белую шапку, черные куртку и спортивные штаны, коричневые ботинки.

Всех, кто встретит похожего по описанию молодого человека, просят срочно связаться с полицией по телефонам "02", "102" или 8-83161-233-92 либо сообщить о нем сотруднику полиции в поле зрения.

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