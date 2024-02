Макрон объяснил, зачем Евросоюзу поражение России в конфликте на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором говорится, что Европа очень рассчитывает на поражение Российской Федерации в военном конфликте на Украине. Это заявление было озвучено на конференции, посвященной итогам поддержки Киева Парижем.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0