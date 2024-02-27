Макрон объяснил, зачем Евросоюзу поражение России в конфликте на Украине

Макрон считает поражение РФ необходимым для безопасности ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором говорится, что Европа очень рассчитывает на поражение Российской Федерации в военном конфликте на Украине. Это заявление было озвучено на конференции, посвященной итогам поддержки Киева Парижем.

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По мнению, французского президента, проигрыш России необходим для Европейского Союза, чтобы обеспечить безопасность для стран.

"Мы, европейцы, считаем, что поражение России необходимо для безопасности Европы… Мы будем изучать возможности мобилизации третьих стран для закупки боеприпасов", — заявил Макрон.

Напоминаем, что ранее Макрон даже допустил, что нужно будет отправить войска из европейских стран на Украину. Однако соглашения по данному вопросу между всеми сторонами пока нет.