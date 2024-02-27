Макрона предостерегли от отправки войск на Украину

Гемпель: отправка Францией войск на Украину станет исторической ошибкой Макрона

Политик Юрий Гемпель сделал заявление, что если Франция решится отправить свои войска на украинскую территорию, то эта история закончится плачевно, сообщает "РИА Новости".

По его мнению, такое решение может стать для французского президента Эммануэля Макрона большой ошибкой в истории.

"Громкие заявления Макрона схожи с риторикой военного преступника, которому нужен конфликт и жертвы. К сожалению, история его ничему не научила. Это будет его огромной исторической ошибкой, если Макрон решит отправить свои войска на Украину", — сказал Гемпель агентству.

Гемпель отметил, что для Украины подобные действия станут стопроцентным поражением, а для самой Франции они станут экономическим потрясением и социально-политическим развалом.

Политик добавил, что слова Макрона говорят о нем, как о военном преступнике, который хочет разжечь конфликт и получить как можно больше жертв. Он добавил, что Россия найдет, чем ответить такому агрессору и как его приструнить.

Напоминаем, что Макрон также заявлял, что для Европейского Союза необходимо поражение Российской Федерации, чтобы обеспечить Европу безопасностью.