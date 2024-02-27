Со сдачей Авдеевки неприятности ВСУ и Сырского только нарастают

Украинская армия пытается найти ответ на русское наступление

Главком ВСУ Александр Сырский приказал готовить оборону на рубеже Покровск — Селидово.

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Тут они надеются остановить наступление ВС РФ к западу от Авдеевки.

Сейчас армия РФ берёт по очереди посёлки, примыкающие к Авдеевке с запада: взяты Ласточкино, Северное и Степовое, следующие Орловка, Бердычи и Тоненькое.

Рубеж Покровск — Селидово расположен в 30 километрах от Авдеевки. Укрепить населённые пункты враг может, но ВС РФ на пользу, что укрепления в тылу Авдеевской группировки Киев создать не успел. На данный момент враг бросил все силы на рытьё окопов, отмечает обозреватель Влад Шлепченко.

"Долбить мёрзлую землю приходится под плотным русским огнём. Сейчас на Орловку ежесуточно падает около 150 ФАБ-250/500. На позиции между Бердычами и Очеретино — 140-145, на участок между Орловкой и Тоненьким — порядка 125. После того, как эти сёла будут взяты, шквал стали и гексогена передвинется дальше на запад и будет разносить то, что нароют защитники "щеневмерлой" в ближайшие дни", — цитирует "Царьград" эксперта.

Со сдачей Авдеевки неприятности ВСУ и нового главкома только нарастают, подытожил аналитик.