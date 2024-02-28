Командование сухопутных войск США будет чувствовать себя комфортно при передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS

В Пентагоне считают, что возможная поставка ATACMS Украине не приведет к их нехватке у США

Начальник штаба американских сухопутных войск, генерал Рэнди Джордж, на встрече с военными обозревателями в Вашингтоне заявил, что возможный приказ Белого дома передать Украине баллистические ракеты ATACMS не оставит США без этого типа вооружения.

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Он подтвердил, что военные смогут выполнить эту задачу, даже при существующих запасах. Однако дополнительных комментариев не дал.

Напомним, 22 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби допустил возможность передачи Киеву ракет ATACMS, позволяющих поражать цели на расстоянии до 300 км.

США уже поставляли старые системы ограниченной дальности, а сейчас рассматривают передачу новейших ракет с большей дальностью для ударов по Крыму. Возможно, США будут просить союзников предоставить ракеты и пополнить арсеналы ATACMS для Украины.

Что касается поставки обычных боеприпасов, то министр американских сухопутных войск Кристин Уормут предупредила, что без новых бюджетных средств Пентагон не сможет увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм до необходимых 100 тысяч в месяц.