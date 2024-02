Командование сухопутных войск США будет чувствовать себя комфортно при передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS

Начальник штаба американских сухопутных войск, генерал Рэнди Джордж, на встрече с военными обозревателями в Вашингтоне заявил, что возможный приказ Белого дома передать Украине баллистические ракеты ATACMS не оставит США без этого типа вооружения.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic