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Посол Антонов: Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревата отправка западных войск на Украину

Посол Антонов заявил, что США понимают, чем грозит отправка их союзниками войск на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Споры о возможной отправке военных НАТО и ЕС на Украину набирают обороты. Посол РФ в Вашингтоне, Анатолий Антонов, предупреждает о катастрофических последствиях подобных мер и обращает внимание на особую ответственность России и США за обеспечение стабильности. По его словам, отправка войск Запада может привести к серьезным последствиям и нарушить мировую безопасность.

Посол Антонов заявил, что США понимают, чем грозит отправка их союзниками войск на Украину
Фото: https://pbs.twimg.com/

"Распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации", — заявил Антонов, отметив ответственность России и США за обеспечение мировой безопасности и напомнив о принципе неделимости безопасности как основном способе предотвращения конфликтов.

Что касается позиции стран Запада по этому вопросу, то мнения разделились. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал беспокойство относительно эскалации конфликта при отправке НАТО и ЕС войск на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите в Париже о том, что страны обсуждали возможность направления своих войск, но общего мнения пока нет. При этом Макрон не исключил такой возможности, и его слова вызвали, мягко говоря, недоумение, а французские политики поспешили заверить, что речь шла об участии в разминировании территорий на Украине.

Некоторые лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Великобритании Риши Сунак, публично заявляют, что их страны не отправят свои войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также утверждает, что альянс не намерен направлять своих военнослужащих. Этот вопрос явно вызывает разногласия между странами союзниками киевского режима.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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