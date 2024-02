Штаб армии США: в российской военной культуре артиллерия остается сталинским "богом войны"

В новом отчете армии США акцентировано внимание на том, что артиллерия остается основным звеном в стратегии российских сил, несмотря на значительный прогресс в использовании высокоточного оружия.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0