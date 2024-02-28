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Штаб армии США: в российской военной культуре артиллерия остается сталинским "богом войны"

В отчете штаба армии США заявили, что для России артиллерия остается сталинским «богом войны»

Силовые структуры » Военные новости

В новом отчете армии США акцентировано внимание на том, что артиллерия остается основным звеном в стратегии российских сил, несмотря на значительный прогресс в использовании высокоточного оружия.

В отчете штаба армии США заявили, что для России артиллерия остается сталинским «богом войны»
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В отличие от американского приоритета авиации, российские сухопутные войска все еще считают артиллерийский огонь ключевым элементом в обеспечении успеха на поле боя. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что у самих США ни разу не получилось выиграть войну с помощью авиации.

Отчет подчеркивает, что артиллерия, объединяя все доступные средства и возможности, такие как ракетные войска, радиоэлектронная борьба и возможности Воздушно-космических сил, является непременным инструментом в стратегии российских войск.

"Эта эволюция не меняет использования Сухопутными войсками РФ огня как главного средства в ходе обороны и нападения в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Развивая концепцию комплексного огня, российская военная культура продолжает рассматривать артиллерийский огонь как истинного "бога войны", в соответствии с выражением, которое приписывают Иосифу Сталину во время Второй мировой войны", — указывается в отчете.

В то время как американские аналитики еще не до конца понимают значимость артиллерии для России, опыт показывает, что на практике она продолжает оставаться главным фактором успеха в военных операциях. Поскольку эффективность российской артиллерии можно сравнить с применением тактического ядерного оружия.

Это при том, что Россия практически не применяет некоторые крайне эффективные способы поражения: например, огневой вал или заградительный огонь, не говоря уже о подвижной огневой зоне — тактике артиллерийского огня, которую советская армия изучала с 80-х годов.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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