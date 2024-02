238-я бригада армии РФ уничтожила украинское орудие "Мста-Б"

Бойцы ударно-разведывательной батареи 238-й артбригады армии России, при помощи барражирующего дрона-камикадззе "Ланцет", уничтожили украинское орудие "Мста-Б".

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic