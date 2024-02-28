238-я бригада армии РФ уничтожила украинское орудие "Мста-Б"

Российская 238-я бригада уничтожает ВСУ, поддерживая наступление от Марьинки

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы ударно-разведывательной батареи 238-й артбригады армии России, при помощи барражирующего дрона-камикадззе "Ланцет", уничтожили украинское орудие "Мста-Б".

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

После взрыва от замаскированного орудия ВСУ остались лишь горящие обломки.

Также сообщается, что украинские националисты пытаются восстанавливать связь и оборону на одном из участков линии боевого соприкосновения — роют окопы, устанавливают ретрансляторы связи, но русские солдаты 238-й артиллерийской бригады своевременно обнаруживают их и наносят огневое поражение при помощи FPV-дронов.