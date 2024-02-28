Бойцы ударно-разведывательной батареи 238-й артбригады армии России, при помощи барражирующего дрона-камикадззе "Ланцет", уничтожили украинское орудие "Мста-Б".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
После взрыва от замаскированного орудия ВСУ остались лишь горящие обломки.
Также сообщается, что украинские националисты пытаются восстанавливать связь и оборону на одном из участков линии боевого соприкосновения — роют окопы, устанавливают ретрансляторы связи, но русские солдаты 238-й артиллерийской бригады своевременно обнаруживают их и наносят огневое поражение при помощи FPV-дронов.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.