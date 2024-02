Германия по тревоге подняла истребители из-за российского Ил-20М недалеко от Хельсинки

Военно-воздушные силы Германии в соцсетях опубликовали сообщение о том, что близ Хельсинки из-за обнаруженного российского самолета-разведчика Ил-20М подняли свои истребители сил быстрого реагирования.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic