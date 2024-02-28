Германия по тревоге подняла истребители из-за российского Ил-20М недалеко от Хельсинки

Военно-воздушные силы Германии в соцсетях опубликовали сообщение о том, что близ Хельсинки из-за обнаруженного российского самолета-разведчика Ил-20М подняли свои истребители сил быстрого реагирования.
"Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки", — говорится в сообщении.
Позднее стало известно, что и во Франции боевые самолеты Mirage 2000-5 были подняты в воздух по тревоге для перехвата российского Ил-20М. Это произошло близ границ Эстонии.
В Минобороны РФ не сообщали о полете Ил-20М и не прокомментировали информацию из соцсетей ВВС Германии и ВС Франции.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.