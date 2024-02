"Я потерял уважение". Американские наемники Фриман и Рэндсфорд рассказали Вовану и Лексусу о службе вВСУ

Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд из "иностранного легиона" Украины рассказали пранкерам Вовану и Лексусу о своем разочаровании командованием ВСУ.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International