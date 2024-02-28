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"Я потерял уважение". Американские наемники Фриман и Рэндсфорд рассказали Вовану и Лексусу о службе вВСУ

Воюющие на Украине американские наемники поговорили с пранкерами Вованом и Лексусом

Силовые структуры

Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд из "иностранного легиона" Украины рассказали пранкерам Вовану и Лексусу о своем разочаровании командованием ВСУ.

Воюющие на Украине американские наемники поговорили с пранкерами Вованом и Лексусом
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

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В разговоре американцы назвали военачальников Киева "самой большой проблемой" ВСУ.

"Я потерял уважение к этим отдельным командирам. Многие молодые украинские солдаты умирают из-за плохой тактики или из-за плохих приказов", — поделился Фриман.

Американец рассказал, что украинские командиры очень упрямы и не прислушиваются к более опытным военным, из-за чего некоторые из них "угробили целую команду".

Фриман отметил, что российские войска очень быстро адаптируются к действиям ВСУ. Рэндсфорд добавил, что украинцы часто не получают разведданных, в которых нуждаются.

Пранкеры также попросили дать оценку бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Американцы ответили, что тот, по их мнению, даже не всегда знал, где действуют украинские войска.

"Он просто практически всегда отсутствовал, в то время, когда нам нужно было руководство", — сказал наемник.

Видеозаписи пранков опубликованы в Telegram-канале пранкеров.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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