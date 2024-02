Брат мэра Киева сделал шокирующее заявление о ВСУ

Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко, в интервью изданию Focus заявил, что после Авдеевки украинскую армию ожидает эффект домино без поддержки западных стран, передаёт РИА Новости.

