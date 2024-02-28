Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко, в интервью изданию Focus заявил, что после Авдеевки украинскую армию ожидает эффект домино без поддержки западных стран, передаёт РИА Новости.
«Если нам не дадут боеприпасы, оружие, то это продолжится, как эффект домино", — высказался брат киевского мэра.
Так бывший спортсмен фактически признал обрушение фронта без помощи Запада.
До этого в беседе с телеканалом ZDF он заявил о своем нежелании служить в рядах ВСУ.
"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё. Это сложнее, чем умереть", — попытался оправдаться экс-боксёр.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал, что ВС РФ с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от укронацистов более 317 квадратных километров. Освобождение Авдеевки и Марьинки отодвинуло линию боевого соприкосновения от Донецка и заметно обезопасило столицу ДНР от вражеских ударов.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.