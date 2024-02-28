Брат мэра Киева сделал шокирующее заявление о ВСУ

Кличко: после Авдеевки ВСУ ждёт эффект домино без поддержки Запада

Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко, в интервью изданию Focus заявил, что после Авдеевки украинскую армию ожидает эффект домино без поддержки западных стран, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

«Если нам не дадут боеприпасы, оружие, то это продолжится, как эффект домино", — высказался брат киевского мэра.

Так бывший спортсмен фактически признал обрушение фронта без помощи Запада.

До этого в беседе с телеканалом ZDF он заявил о своем нежелании служить в рядах ВСУ.

"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё. Это сложнее, чем умереть", — попытался оправдаться экс-боксёр.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал, что ВС РФ с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от укронацистов более 317 квадратных километров. Освобождение Авдеевки и Марьинки отодвинуло линию боевого соприкосновения от Донецка и заметно обезопасило столицу ДНР от вражеских ударов.