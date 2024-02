На российского солдата возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне Украины

Российский солдат, 52-летний Радик, который попал в плен к украинским военнослужащим близ села Водяное в ДНР, решил перейти на сторону Украины, отвоевывая ее интересы. Сейчас в его отношении в России возбуждено уголовное дело.

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic