На российского солдата возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне Украины

Предатель отправится за решетку: в отношении российского военного, предавшего родину, возбуждено уголовное дело

Российский солдат, 52-летний Радик, который попал в плен к украинским военнослужащим близ села Водяное в ДНР, решил перейти на сторону Украины, отвоевывая ее интересы. Сейчас в его отношении в России возбуждено уголовное дело.

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Дело в том, что по прошествии полугода, 3 января 2024 года, солдата обменяли и вернули в Россию.

"После того, как Радик перешел на сторону Украины, он вступил в добровольческое подразделение «Скала», — пишет Telegram-канал «Baza».

Там перебежчик прошел инструктаж по взрыво-технической, медицинской и боевой подготовке. После этого бывший российский солдат, предавший родину, принимал участие в боевых действиях в составе ВСУ в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.

В настоящее время перебежчику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.