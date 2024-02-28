На российского солдата возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне Украины

Российский солдат, 52-летний Радик, который попал в плен к украинским военнослужащим близ села Водяное в ДНР, решил перейти на сторону Украины, отвоевывая ее интересы. Сейчас в его отношении в России возбуждено уголовное дело.
Дело в том, что по прошествии полугода, 3 января 2024 года, солдата обменяли и вернули в Россию.
"После того, как Радик перешел на сторону Украины, он вступил в добровольческое подразделение «Скала», — пишет Telegram-канал «Baza».
Там перебежчик прошел инструктаж по взрыво-технической, медицинской и боевой подготовке. После этого бывший российский солдат, предавший родину, принимал участие в боевых действиях в составе ВСУ в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.
В настоящее время перебежчику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.