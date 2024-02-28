В Симферополе задержали украинца, передававшего Киеву данные о росгвардейцах в зоне спецоперации

В Симферополе ФСБ РФ задержала агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о бойцах Росгвардии в зоне СВО, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ЦОС, задержанный получил от кураторов ГУР Минобороны Украины задание по сбору сведений о местах расположения и перемещении подразделений Росгвардии, а также используемых ими технике и вооружении в зоне спецоперации. Данные должны были использоваться для нанесения ракетных и артиллерийских ударов.
Киевский районный суд Симферополя избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило в отношении украинца уголовное дело по обвинению в шпионаже. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
Ранее уголовное дело возбудили против российского военного, который перешел на сторону ВСУ.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.