В Симферополе задержали украинца, передававшего Киеву данные о росгвардейцах в зоне спецоперации

В Симферополе ФСБ РФ задержала агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о бойцах Росгвардии в зоне СВО, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International