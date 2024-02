На владелицу люберецкой кофейни завели уголовное дело за оскорбление человеческого достоинства в отношении участников СВО

Владелице люберецкой кофейни, которая оскорбила бойца СВО, грозит до пяти лет лишения свободы по статье 282 УК РФ.

Фото: unsplash.com by Росс Варретт is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication