Владелице люберецкой кофейни, которая оскорбила бойца СВО, грозит до пяти лет лишения свободы по статье 282 УК РФ.
Инцидент произошел Предприниматель отказалась обслуживать военнослужащего, выгнала из заведения и публично оскорбила его, ВС РФ и Россию в соцсети Х.
"Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и смс", — написала она.
В других постах бизнесмен сравнила военнослужащих РФ с бомжами, а Россию назвала "фашистской страной". Позже владелица кофейни удалила записи.
За дискредитацию ВС РФ хозяйку кофейни оштрафовали на 45 тысяч рублей. После инцидента рейтинг ее заведения в интернете резко упал: посетители начали писать негативные отзывы. Спустя несколько дней в кофейню пришли с проверкой, и девушка закрыла заведение.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело — теперь предпринимателю грозит до пяти лет за унижение человеческого достоинства в отношении участников СВО.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.