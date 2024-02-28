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На владелицу люберецкой кофейни завели уголовное дело за оскорбление человеческого достоинства в отношении участников СВО

Выгнавшей бойца СВО хозяйке кофейни в Люберцах грозит до пяти лет тюрьмы

Силовые структуры

Владелице люберецкой кофейни, которая оскорбила бойца СВО, грозит до пяти лет лишения свободы по статье 282 УК РФ.

Выгнавшей бойца СВО хозяйке кофейни в Люберцах грозит до пяти лет тюрьмы
Фото: unsplash.com by Росс Варретт is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошел Предприниматель отказалась обслуживать военнослужащего, выгнала из заведения и публично оскорбила его, ВС РФ и Россию в соцсети Х.

"Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и смс", — написала она.

В других постах бизнесмен сравнила военнослужащих РФ с бомжами, а Россию назвала "фашистской страной". Позже владелица кофейни удалила записи.

За дискредитацию ВС РФ хозяйку кофейни оштрафовали на 45 тысяч рублей. После инцидента рейтинг ее заведения в интернете резко упал: посетители начали писать негативные отзывы. Спустя несколько дней в кофейню пришли с проверкой, и девушка закрыла заведение.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело — теперь предпринимателю грозит до пяти лет за унижение человеческого достоинства в отношении участников СВО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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