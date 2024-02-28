На владелицу люберецкой кофейни завели уголовное дело за оскорбление человеческого достоинства в отношении участников СВО

Выгнавшей бойца СВО хозяйке кофейни в Люберцах грозит до пяти лет тюрьмы

Владелице люберецкой кофейни, которая оскорбила бойца СВО, грозит до пяти лет лишения свободы по статье 282 УК РФ.

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Инцидент произошел Предприниматель отказалась обслуживать военнослужащего, выгнала из заведения и публично оскорбила его, ВС РФ и Россию в соцсети Х.

"Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и смс", — написала она.

В других постах бизнесмен сравнила военнослужащих РФ с бомжами, а Россию назвала "фашистской страной". Позже владелица кофейни удалила записи.

За дискредитацию ВС РФ хозяйку кофейни оштрафовали на 45 тысяч рублей. После инцидента рейтинг ее заведения в интернете резко упал: посетители начали писать негативные отзывы. Спустя несколько дней в кофейню пришли с проверкой, и девушка закрыла заведение.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело — теперь предпринимателю грозит до пяти лет за унижение человеческого достоинства в отношении участников СВО.