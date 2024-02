ПВО России успешно отразила две атаки украинских беспилотников на Белгородскую область в течение получаса

Украинские военные атаковали Белгородскую область двумя беспилотниками в течение получаса. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России.

Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government