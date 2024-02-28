ПВО России успешно отразила две атаки украинских беспилотников на Белгородскую область в течение получаса

Российские военные за полчаса сбили два беспилотника над Белгородской областью

Украинские военные атаковали Белгородскую область двумя беспилотниками в течение получаса. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России.

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Первая атака была отражена около 16 часов по московскому времени, а около 16:30 был сбит и второй вражеский дрон. Есть ли разрушения на земле и пострадавшие, в министерстве обороны не уточнили.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале в 15:33 сообщил, что в селе Тишанка БПЛА влетел в грузовик. Пострадавших в результате инцидента нет, в машине вылетели стёкла.

Ранее сегодня Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности в регионе не срабатывает в случае появления украинских дронов. Губернатор объяснил это техническими сложностями. Подробнее читайте в нашем материале.