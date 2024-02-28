Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Анталье было обнаружено тело мужчины на игровой площадке для детей
Туристам рекомендуется начать оформление шенгенской визы заранее на летний период
Forbes: украинская армия может стать остаться без снарядов к нескольким системам ПВО
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, образует кремнезем
Польские власти организуют несколько участков для того, чтобы граждане России могли отдать свой голос за кандидата в президенты РФ
Последние изменения в ПДД: что важного произошло для водителей в России за последний год
Польские фермеры угрожают усилением протестов в случае отказа во встрече с премьер-министром страны
Полина Гагарина была вынуждена отказаться от исполнения гимна России перед матчем с Сербией
Telegraph: Макрон застал союзников врасплох заявлением об отправке войск на Украину
ПВО России успешно отразила две атаки украинских беспилотников на Белгородскую область в течение получаса

Российские военные за полчаса сбили два беспилотника над Белгородской областью

Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные атаковали Белгородскую область двумя беспилотниками в течение получаса. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России.

Российские военные за полчаса сбили два беспилотника над Белгородской областью
Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government

Первая атака была отражена около 16 часов по московскому времени, а около 16:30 был сбит и второй вражеский дрон. Есть ли разрушения на земле и пострадавшие, в министерстве обороны не уточнили.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале в 15:33 сообщил, что в селе Тишанка БПЛА влетел в грузовик. Пострадавших в результате инцидента нет, в машине вылетели стёкла.

Ранее сегодня Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности в регионе не срабатывает в случае появления украинских дронов. Губернатор объяснил это техническими сложностями. Подробнее читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
До каких рубежей может откатиться армия Украины после падения Авдеевки Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
Телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в столице
УКГВ: ООН не помогает жителям новых регионов России, так как считает их Украиной
Рига: переименовывать улицы будут за свой счёт
Гоар Аветисян высказалась о смерти знакомого бизнесмена после операции в клинике Хайдарова
В Москве хирурги провели сложнейшую операцию по удалению "хвоста" у пациентки
PSJ: учёные обнаружили соляные ледники на полюсах Меркурия
В Дубае отменили концерт возрождённой группы "Кино"
В Чехии уже констатировали поражение армии Украины
Врач Лебедева назвала куриные яйца "суперпродуктом" для мозга
Начало мультимодальной перевозки в Абхазию на летний сезон запланировано на 30 апреля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников