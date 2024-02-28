В США рассказали о присутствии иностранных солдат на Украине

WP: на Украине присутствуют 20 тысяч наёмников 50 национальностей

Несмотря на уверения западных политиков, известно, что страны-члены НАТО, включая США, Британию и Францию, направили в Незалежную свои специальные силы и военных советников еще в начале СВО, передаёт The Washington Post.

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"Около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины, по словам украинских чиновников", — пишет журналист Ишаан Тарур.

Отмечается, что киевский режим через законодательную сферу пытается привлечь в вооруженные силы как можно больше иностранцев. Некоторые европейские государства прислали в ВСУ не только наёмников, но и военных советников, занимающихся в украинской армии обучением и организацией технической поддержки.

Сообщается, что ЦРУ финансирует обширную сеть разведывательных баз по всей украинской территории.