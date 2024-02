В США рассказали о присутствии иностранных солдат на Украине

Несмотря на уверения западных политиков, известно, что страны-члены НАТО, включая США, Британию и Францию, направили в Незалежную свои специальные силы и военных советников еще в начале СВО, передаёт The Washington Post.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States