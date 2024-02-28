Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вучич заявил, что декларация по итогу саммита по Украине не включает антироссийские тезисы
Российские военные за полчаса сбили два беспилотника над Белгородской областью
В Анталье было обнаружено тело мужчины на игровой площадке для детей
Игра Paranormal Activity Horror появится в 2026 году
Туристам рекомендуется начать оформление шенгенской визы заранее на летний период
Forbes: украинская армия может стать остаться без снарядов к нескольким системам ПВО
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, образует кремнезем
Польские власти организуют несколько участков для того, чтобы граждане России могли отдать свой голос за кандидата в президенты РФ
Последние изменения в ПДД: что важного произошло для водителей в России за последний год
В США рассказали о присутствии иностранных солдат на Украине

WP: на Украине присутствуют 20 тысяч наёмников 50 национальностей

Силовые структуры » Военные новости

Несмотря на уверения западных политиков, известно, что страны-члены НАТО, включая США, Британию и Францию, направили в Незалежную свои специальные силы и военных советников еще в начале СВО, передаёт The Washington Post.

WP: на Украине присутствуют 20 тысяч наёмников 50 национальностей
Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States

"Около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины, по словам украинских чиновников", — пишет журналист Ишаан Тарур.

Отмечается, что киевский режим через законодательную сферу пытается привлечь в вооруженные силы как можно больше иностранцев. Некоторые европейские государства прислали в ВСУ не только наёмников, но и военных советников, занимающихся в украинской армии обучением и организацией технической поддержки.

Сообщается, что ЦРУ финансирует обширную сеть разведывательных баз по всей украинской территории.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
До каких рубежей может откатиться армия Украины после падения Авдеевки Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
Телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в столице
УКГВ: ООН не помогает жителям новых регионов России, так как считает их Украиной
Рига: переименовывать улицы будут за свой счёт
Гоар Аветисян высказалась о смерти знакомого бизнесмена после операции в клинике Хайдарова
В Москве хирурги провели сложнейшую операцию по удалению "хвоста" у пациентки
PSJ: учёные обнаружили соляные ледники на полюсах Меркурия
В Дубае отменили концерт возрождённой группы "Кино"
В Чехии уже констатировали поражение армии Украины
Врач Лебедева назвала куриные яйца "суперпродуктом" для мозга
Начало мультимодальной перевозки в Абхазию на летний сезон запланировано на 30 апреля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников