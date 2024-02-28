Проломили украинские оборонительные рубежи: ВС РФ штурмуют Красногоровку

Армия России начала штурм Красногоровки в ДНР

Народная милиция ДНР опубликовала в своем Телеграм-канале информацию о том, что штурмовые отряды 5-ой бригады Донецкого армейского корпуса Южной группировки войск успешно проломили оборонительные рубежи ВСУ и ворвались в населенный пункт Красногоровка.

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Наступление осуществляется при поддержке танковых экипажей и артиллерии. Особое внимание уделено работе танкистов, которые обеспечили переброску десантников через минные поля украинских сил и обеспечили огневую поддержку.

Благодаря слаженной работе десант успешно высадился на заранее запланированных позициях и продвигается вглубь населенного пункта.

Напомним, что начиная с 24 февраля 2022 года, Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Это решение было объявлено президентом России Владимиром Путиным после того, как власти ДНР и ЛНР попросили о помощи в ответ на агрессию киевского режима.