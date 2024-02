Проломили украинские оборонительные рубежи: ВС РФ штурмуют Красногоровку

Народная милиция ДНР опубликовала в своем Телеграм-канале информацию о том, что штурмовые отряды 5-ой бригады Донецкого армейского корпуса Южной группировки войск успешно проломили оборонительные рубежи ВСУ и ворвались в населенный пункт Красногоровка.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0