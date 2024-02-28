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ВС РФ заняли еще несколько населенных пунктов после освобождения Авдеевки

Александр Коц: ВС РФ нащупали слабое место в боевых порядках ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Военный корреспондент Александр Коц убежден, что российские вооруженные силы нашли уязвимое место в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Александр Коц: ВС РФ нащупали слабое место в боевых порядках ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

По информации, опубликованной в его Telegram-канале, после вывода ВСУ из Авдеевки наступил "эффект домино". Коц отмечает, что всего за 11 дней военные подразделения России заняли не один, а целый ряд населенных пунктов и, судя по всему, в ближайшее время планируют освободить еще более стратегически важные объекты.

Фронт в районе Авдеевки стабилизировался и проходит по линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное. Аналитик предполагает, что для предотвращения дальнейших потерь украинские военные вынуждены будут направить дополнительные силы на этот участок, что, в свою очередь создаст возможность для российских вооруженных сил на прорыв в других направлениях.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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