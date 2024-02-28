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Населенный пункт Орловка, расположенный в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР), перешел под контроль ВС РФ

Андрей Руденко: село Орловка в ДНР перешло под контроль армии России

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска установили контроль над селом Орловка в Донецкой Народной Республике, заявил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Андрей Руденко: село Орловка в ДНР перешло под контроль армии России
Фото: yakutsk.ru

По его данным, 114-я бригада первого Армейского корпуса ДНР успешно осуществила штурм населенного пункта. Информация об освобождении Орловки пока не получила официального подтверждения от Минобороны.

Ранее стало известно, что российские Вооруженные силы освободили село Петровское на Авдеевском направлении. По информации Министерства обороны России, за последние сутки армейские подразделения существенно улучшили свое положение на передовой

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале этой операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей Донецкой и Луганской Народных Республик с просьбой о помощи в противостоянии агрессии киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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