Российская авиация нанесла удары авиабомбами по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию опубликовал военкор Юрий Котенок.
Он отметил, что именно здесь планируется новая линия украинской обороны на Авдеевском направлении.
"Прилеты тяжелых ФАБов с УМПК (в том числе ФАБ-1500) по объектам ВСУ в районе Курахово, через которое должна пройти новая линия украинской обороны на Авдеевском направлении", — написал военкор.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года, откликнувшись на просьбу властей ДНР и ЛНР о помощи в противодействии агрессии со стороны украинского режима.
Главными целями спецоперации России стали защита страны и устранение нацистской угрозы. Об этом заявил Путин во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.