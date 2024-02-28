Опубликовано видео, на котором запечатлены удары фугасными авиабомбами по объектам Вооруженных сил Украины в районе Курахово

Юрий Котенок опубликовал видео прилета авиабомбы ФАБ по объектам ВСУ в Курахово

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская авиация нанесла удары авиабомбами по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию опубликовал военкор Юрий Котенок.

Фото: wikimedia.com

Он отметил, что именно здесь планируется новая линия украинской обороны на Авдеевском направлении.

"Прилеты тяжелых ФАБов с УМПК (в том числе ФАБ-1500) по объектам ВСУ в районе Курахово, через которое должна пройти новая линия украинской обороны на Авдеевском направлении", — написал военкор.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года, откликнувшись на просьбу властей ДНР и ЛНР о помощи в противодействии агрессии со стороны украинского режима.

Главными целями спецоперации России стали защита страны и устранение нацистской угрозы. Об этом заявил Путин во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.