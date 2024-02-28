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В случае конфликта с Россией НАТО может столкнуться с проблемой снабжения войск

AT: НАТО столкнется с проблемой снаряжения войск при столкновении с Россией

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Силовые структуры » Военные новости

Согласно данным издания Asia Times, Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными трудностями из-за дефицита вооружения в случае конфликта с Россией.

AT: НАТО столкнется с проблемой снаряжения войск при столкновении с Россией
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

Основной проблемой, с которой НАТО может столкнуться, не является размещение своих войск, а обеспечение их необходимым снаряжением и техникой, отмечается в статье.

Поставки военной техники и боеприпасов на Украину подчеркнули, что у НАТО отсутствуют достаточные ресурсы и производственные мощности для обеспечения долгосрочного конфликта современного типа. По мнению автора статьи, альянс долгое время придерживался стратегии ведения войны до тех пор, пока имеющееся оборудование и боеприпасы не были истощены.

Ранее, несколько европейских стран высказались против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного вмешательства на Украине.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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