Согласно данным издания Asia Times, Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными трудностями из-за дефицита вооружения в случае конфликта с Россией.
Основной проблемой, с которой НАТО может столкнуться, не является размещение своих войск, а обеспечение их необходимым снаряжением и техникой, отмечается в статье.
Поставки военной техники и боеприпасов на Украину подчеркнули, что у НАТО отсутствуют достаточные ресурсы и производственные мощности для обеспечения долгосрочного конфликта современного типа. По мнению автора статьи, альянс долгое время придерживался стратегии ведения войны до тех пор, пока имеющееся оборудование и боеприпасы не были истощены.
Ранее, несколько европейских стран высказались против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного вмешательства на Украине.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.