Солдаты ВСУ сталкиваются с вымогательствами со стороны руководства и представителей военно-врачебных комиссий при попытке уволиться из армии по состоянию здоровья

"Страна": Украинские военные сталкиваются с коррупцией со стороны руководства

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские военные столкнулись с проблемой коррупции и вымогательств со стороны руководства и представителей военно-врачебных комиссий при попытке уволиться из армии по состоянию здоровья. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Издание отмечает, что многие военнослужащие Вооруженных Сил Украины жалуются на то, что военно-врачебные комиссии условно признают их годными к службе, несмотря на наличие инвалидности или полученных ранений, после чего направляют их на фронт. При попытке уволиться по состоянию здоровья, солдатам приходится сталкиваться с вымогательством со стороны представителей военно-врачебных комиссий.

Бойцам приходится доказывать, что полученные ими повреждения не связаны с употреблением наркотиков или алкоголя, а произошли именно в боевых условиях.

Один из солдат ВСУ подтверждает эту информацию.