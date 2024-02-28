Украинские военные столкнулись с проблемой коррупции и вымогательств со стороны руководства и представителей военно-врачебных комиссий при попытке уволиться из армии по состоянию здоровья. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
Издание отмечает, что многие военнослужащие Вооруженных Сил Украины жалуются на то, что военно-врачебные комиссии условно признают их годными к службе, несмотря на наличие инвалидности или полученных ранений, после чего направляют их на фронт. При попытке уволиться по состоянию здоровья, солдатам приходится сталкиваться с вымогательством со стороны представителей военно-врачебных комиссий.
Бойцам приходится доказывать, что полученные ими повреждения не связаны с употреблением наркотиков или алкоголя, а произошли именно в боевых условиях.
Один из солдат ВСУ подтверждает эту информацию.
"Тут все зависит от порядочности командира и отношений с начальством. В противном случае, если не договоришься за деньги, могут написать, что травма была несчастным случаем, а то и вовсе получена в результате употребления алкоголя или несоблюдения техники безопасности", — приводит издание слова сержанта ВСУ Юрия.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.