В результате успешной операции ударной группы армейской авиации ВКС России, опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении был уничтожен

Минобороны РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе специальной военной операции на Украины, экипаж ударно-штурмового вертолета Ка-52 уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно данным, ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) атаковала противника, используя неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Кроме вертолета Ка-52, в операции участвовали транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Группу дополняли специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Россия продолжает проведение военной операции на востоке Украины, начатой с целью защиты Донбасса. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года после обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны киевского режима.

Главными причинами начала СВО России стали защита страны и ликвидация нацистской угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в Государственном Кремле.