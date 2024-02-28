В ходе специальной военной операции на Украины, экипаж ударно-штурмового вертолета Ка-52 уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно данным, ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) атаковала противника, используя неуправляемые авиационные ракеты С-8.
Кроме вертолета Ка-52, в операции участвовали транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Группу дополняли специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Россия продолжает проведение военной операции на востоке Украины, начатой с целью защиты Донбасса. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года после обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны киевского режима.
Главными причинами начала СВО России стали защита страны и ликвидация нацистской угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в Государственном Кремле.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.