Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Месси по количеству подписчиков в соцсети уступает лишь Роналду
Готовим яйца-пашот
Science: Первое свидетельство ядерного деления звезд намекает на элементы, "никогда не производившиеся на Земле"
Госдеп: У США нет намерений отправлять свои войска на Украину
Эндокринолог Павлова назвала безопасной дозой кофе две чашки в день
Bright Side: Британские ученые обнаружили холодный портал в параллельную вселенную
Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал, чем отличается футбол в Германии и России
Три хитрых метода развода водителей от ГИБДД: как избежать неприятностей на дороге
Как правильно посадить лук на огороде, чтобы получить крупные головки
Жириновский предсказал "кровавый" ответ России на угрозу Приднестровью

В Сети появилось предсказание Жириновского о Приднестровье: "Кровью умоетесь"

0:46
Силовые структуры

Покойный российский политик Владимир Жириновский часто делал точные прогнозы. В Сети появилось видео, где лидер ЛДПР предсказывает результаты конфликта в Приднестровье.

В Сети появилось предсказание Жириновского о Приднестровье: "Кровью умоетесь"
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Государственной думы РФ is licensed under CC BY 4.0.

Видео предоставляет Telegram-канал "Пул №3".

Жириновский в видео говорит, что РФ даст жёсткий отпор Молдавии при эскалации ситуации. Политик в ролике предупреждает, что это маленькое государство будет уничтожено за несколько часов.

По его словам, ударить по складам с боеприпасами в населённом пункте Колбасны Кишинёв не решится, поскольку от могучего взрыва "Содрогнётся Европа".

"Ответ будет жёсткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишинёвского аэропорта", — подытожил Жириновский.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Последние материалы
Science: Первое свидетельство ядерного деления звезд намекает на элементы, "никогда не производившиеся на Земле"
Госдеп: У США нет намерений отправлять свои войска на Украину
Эндокринолог Павлова назвала безопасной дозой кофе две чашки в день
Bright Side: Британские ученые обнаружили холодный портал в параллельную вселенную
В Сети появилось предсказание Жириновского о Приднестровье: "Кровью умоетесь"
Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал, чем отличается футбол в Германии и России
Три хитрых метода развода водителей от ГИБДД: как избежать неприятностей на дороге
Как правильно посадить лук на огороде, чтобы получить крупные головки
Загадка кошачьего сна: почему многие кошки выбирают ноги владельцев
Europe’s Journal of Psychology: Любовь к черному юмору может предсказать риск депрессии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников