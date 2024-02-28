Жириновский предсказал "кровавый" ответ России на угрозу Приднестровью

Покойный российский политик Владимир Жириновский часто делал точные прогнозы. В Сети появилось видео, где лидер ЛДПР предсказывает результаты конфликта в Приднестровье.
Видео предоставляет Telegram-канал "Пул №3".
Жириновский в видео говорит, что РФ даст жёсткий отпор Молдавии при эскалации ситуации. Политик в ролике предупреждает, что это маленькое государство будет уничтожено за несколько часов.
По его словам, ударить по складам с боеприпасами в населённом пункте Колбасны Кишинёв не решится, поскольку от могучего взрыва "Содрогнётся Европа".
"Ответ будет жёсткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишинёвского аэропорта", — подытожил Жириновский.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.