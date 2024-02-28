Боевики экстремисткой группировки BYPOL проходят в Польше подготовку для свержения белорусского правительства

VRT: Польша обучает у себя боевиков для организации переворота в Белоруссии

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польша обучает на своих полигонах членов террористической организации BYPOL для подготовки военного переворота в Белоруссии, сообщает бельгийский телеканал VRT.

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В интервью глава экстремистской организации Александр Азаров, заочно приговоренный минским судом к 25 годам лишения свободы за терроризм, подтверждает, что боевики BYPOL, состоящей из граждан Белоруссии, проходят подготовку в лагерях польской армии под руководством польских офицеров спецподразделений.

Азаров уточнил, что организация готовит военный переворот в его стране, пытается организовывать диверсии на территории Белоруссии и вербует белорусов в соцсетях для ведения антигосударственной деятельности.

VRT отмечает, что боевики BYPOL участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ. По мнению группировки в Польше, свергнуть власть в Белоруссии можно только в том случае, если Россия проиграет на Украине.