Армия России уничтожила диверсионную группу ВМС Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе

Владимир Рогов: ВС РФ уничтожили диверсантов ВМС Украины на юге Херсонской области

Российские военнослужащие успешно предотвратили попытку диверсионной группы ВМС Украины высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией", через свой Telegram-канал.

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По его словам, диверсионная группа из элитного 73-го морского центра ВМС Украины была практически полностью уничтожена российскими военными во время попытки высадки на Тендровской косе.

Это уже не первая попытка украинских сил организовать высадку на этой территории. В сентябре 2023 года Минобороны РФ также сообщило о предотвращенной попытке высадки десанта ВСУ в этом районе.

Россия продолжает проведение СВО, начавшаяся после обращения властей ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи в противостоянии агрессивной политике киевского режима.