Армия России уничтожила диверсионную группу ВМС Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе

Российские военнослужащие успешно предотвратили попытку диверсионной группы ВМС Украины высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией", через свой Telegram-канал.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic