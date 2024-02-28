Российские военнослужащие успешно предотвратили попытку диверсионной группы ВМС Украины высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией", через свой Telegram-канал.
По его словам, диверсионная группа из элитного 73-го морского центра ВМС Украины была практически полностью уничтожена российскими военными во время попытки высадки на Тендровской косе.
Это уже не первая попытка украинских сил организовать высадку на этой территории. В сентябре 2023 года Минобороны РФ также сообщило о предотвращенной попытке высадки десанта ВСУ в этом районе.
Россия продолжает проведение СВО, начавшаяся после обращения властей ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи в противостоянии агрессивной политике киевского режима.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.