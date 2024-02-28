Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские силы зафиксировали присутствие пяти американских танков Abrams под Авдеевкой

Игорь Кимаковский: Не менее пяти танков Abrams находятся под Авдеевкой

Российские вооруженные силы зафиксировали присутствие как минимум пяти танков Abrams американского производства под Авдеевкой, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

Фото: TG: Warrior СВО

Согласно данным, контроль передвижений и действий украинских вооруженных формирований у линии боевого соприкосновения показал, что указанная бронетехника находится именно в этом районе.

Министерство обороны Российской Федерации 27 февраля подтвердило факт уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили резервный боекомплект и вооружение украинских вооруженных сил в районе села Орловка под Авдеевкой.

Напомним, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республикой президенту Владимиру Путину. Операцию по контролю этого города проводила группировка войск "Центр" под руководством генерал-полковника Андрея Мордвичева.