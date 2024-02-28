Пленный солдат ВСУ указал на большие потери, слабую подготовку специалистов и отсутствие ожидаемого подкрепления

Пленный ВСУ заявил, что мобилизация сыновей украинских депутатов закончит конфликт за пару дней

Пленный боец ВСУ Дмитрий Боровский поделился мнением о том, что мобилизация сыновей депутатов Верховной рады Украины позволила бы завершить конфликт всего за несколько дней.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Видеозапись с его высказыванием была предоставлена Минобороны России.

Боровский отметил, что украинская сторона испытывает значительные трудности из-за больших потерь, недостаточной подготовки специалистов и неприемлемой организации эвакуации погибших и раненых.

"Двухсотых много, трехсотых много, много инвалидов, эвакуация не работает так, как надо, потому что обстрелы, машина не заезжает, дороги разбиты", — рассказал военнопленный.

Напомним, что 6 февраля Верховная рада Украины приняла законы о продлении военного положения и мобилизации до 13 мая. Эти законы были представлены в парламент главой украинского государства Владимиром Зеленским и получили поддержку 355 депутатов.