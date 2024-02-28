Пленный боец ВСУ Дмитрий Боровский поделился мнением о том, что мобилизация сыновей депутатов Верховной рады Украины позволила бы завершить конфликт всего за несколько дней.
Видеозапись с его высказыванием была предоставлена Минобороны России.
Боровский отметил, что украинская сторона испытывает значительные трудности из-за больших потерь, недостаточной подготовки специалистов и неприемлемой организации эвакуации погибших и раненых.
"Двухсотых много, трехсотых много, много инвалидов, эвакуация не работает так, как надо, потому что обстрелы, машина не заезжает, дороги разбиты", — рассказал военнопленный.
Напомним, что 6 февраля Верховная рада Украины приняла законы о продлении военного положения и мобилизации до 13 мая. Эти законы были представлены в парламент главой украинского государства Владимиром Зеленским и получили поддержку 355 депутатов.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.