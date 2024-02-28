Бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер в ходе выступления на YouTube-канале Redacted заявил, что украинские войска не смогут успешно провести контрнаступление из-за неспособности противостоять Вооруженным Силам России.
По мнению Риттера, любая попытка нового контрнаступления обречена на провал и приведет к гибели и ранениям среди украинских военнослужащих, а также к уничтожению техники.
Он отметил, что во время летней попытки украинские войска не смогли добиться значительных территориальных успехов, не сумев пройти даже через первую линию российской обороны.
"Если Зеленский говорит, что оно будет, это еще не значит, что так случится на самом деле", — добавил экс-разведчик.
Ранее 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о готовящемся новом контрнаступлении Вооруженных Сил Украины.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.