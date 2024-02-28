Новое контрнаступление ВСУ будет таким же "успешным": Скотт Риттер заявил, что ВС РФ довольно хорошо перехватывают войска противника

Скотт Риттер: ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять РФ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер в ходе выступления на YouTube-канале Redacted заявил, что украинские войска не смогут успешно провести контрнаступление из-за неспособности противостоять Вооруженным Силам России.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По мнению Риттера, любая попытка нового контрнаступления обречена на провал и приведет к гибели и ранениям среди украинских военнослужащих, а также к уничтожению техники.

Он отметил, что во время летней попытки украинские войска не смогли добиться значительных территориальных успехов, не сумев пройти даже через первую линию российской обороны.

"Если Зеленский говорит, что оно будет, это еще не значит, что так случится на самом деле", — добавил экс-разведчик.

Ранее 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о готовящемся новом контрнаступлении Вооруженных Сил Украины.