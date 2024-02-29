Российского бойца в Башкирии обвинили в службе на стороне Украины после возвращения из плена ВСУ

Российского военного в Башкирии после возвращения из плена Вооруженных сил Украины обвинили в боях на стороне противника.
Солдат Радик Богданов признался в предательстве Родины. Сейчас он находится под стражей, при этом следствие намерено требовать его ареста.
СМИ не исключают, что уголовное дело 52-летнего Богданова переквалифицируют. Возможно его будут обвинять в добровольной сдаче в плен или госизмене в виде перехода на сторону противника.
"Последнее предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — пишет Газета.ru.
Добавим, что российского военного, предавшего родину, в 2009 году приговорили к 8 годам и 11 месяцам колонии строго режима за причинение тяжкого вреда здоровью. Богданова освободили в 2016 году по УДО.
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