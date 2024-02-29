Российского бойца в Башкирии обвинили в службе на стороне Украины после возвращения из плена ВСУ

Солдата российской армии обвинили в предательстве после возвращения из плена ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российского военного в Башкирии после возвращения из плена Вооруженных сил Украины обвинили в боях на стороне противника.

Фото: flickr.com by Kecko from Rural area, Eastern Switzerland is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Солдат Радик Богданов признался в предательстве Родины. Сейчас он находится под стражей, при этом следствие намерено требовать его ареста.

СМИ не исключают, что уголовное дело 52-летнего Богданова переквалифицируют. Возможно его будут обвинять в добровольной сдаче в плен или госизмене в виде перехода на сторону противника.

"Последнее предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — пишет Газета.ru.

Добавим, что российского военного, предавшего родину, в 2009 году приговорили к 8 годам и 11 месяцам колонии строго режима за причинение тяжкого вреда здоровью. Богданова освободили в 2016 году по УДО.