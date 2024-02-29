В армии Украины требуют вернуть Валерия Залужного на должность Главкома ВСУ

На имя Зеленского поступило обращение вернуть Залужного на должность Главкома

На имя президента Украины Владимира Зеленского поступило обращение от командования большинства украинских бригад с просьбой вернуть Валерия Залужного на должность Главкома ВСУ.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе президента Украины.

Командиры армии Украины так надеются остановить обвал фронта, а также поднять моральный дух боевиков ВСУ. Военнослужащие считают, что именно отставка Залужного стала причиной падения города Авдеевки в такое короткое время.

Ранее новый главком Александр Сырский обвинил отдельных командиров в "военных просчётах" и назвал "сложной" обстановку на всём фронте.