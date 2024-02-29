В армии Украины требуют вернуть Валерия Залужного на должность Главкома ВСУ

На имя президента Украины Владимира Зеленского поступило обращение от командования большинства украинских бригад с просьбой вернуть Валерия Залужного на должность Главкома ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе президента Украины.
Командиры армии Украины так надеются остановить обвал фронта, а также поднять моральный дух боевиков ВСУ. Военнослужащие считают, что именно отставка Залужного стала причиной падения города Авдеевки в такое короткое время.
Ранее новый главком Александр Сырский обвинил отдельных командиров в "военных просчётах" и назвал "сложной" обстановку на всём фронте.
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