В армии Украины требуют вернуть Валерия Залужного на должность Главкома ВСУ

На имя президента Украины Владимира Зеленского поступило обращение от командования большинства украинских бригад с просьбой вернуть Валерия Залужного на должность Главкома ВСУ.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark