Британский политик прокомментировал планы Запада отправить войска на Украину

Куртен: отправка войск на Украину приведет Запад к войне

Британский политик Дэвид Куртен в эфире The David Kurten Show высказал мнение, что если Запад отправит свои войска на украинскую территорию, то это приведет к военному конфликту с Российской Федерацией.

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"Сейчас они обсуждают отправку туда (на Украину. — Прим. ред.) войск стран — членов НАТО. Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны", — рассказал он.

Политик добавил, что сейчас главная задача для западных стран — это усилия по тому, чтобы не допустить столкновения Запада и Вооруженных сил Российской Федерации.

По его словам, союзники Украины на данный момент только обосторяют ситуацию в конфликте Украины и России отправкой военной помощи, а теперь и угрозой отправить свои войска в зону боевых действий. Он считает, что это опасная эскалация для всего мира.