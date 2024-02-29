Британский политик прокомментировал планы Запада отправить войска на Украину

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Куртен: отправка войск на Украину приведет Запад к войне

Силовые структуры » Военные новости

Британский политик Дэвид Куртен в эфире The David Kurten Show высказал мнение, что если Запад отправит свои войска на украинскую территорию, то это приведет к военному конфликту с Российской Федерацией.

Куртен: отправка войск на Украину приведет Запад к войне
Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Сейчас они обсуждают отправку туда (на Украину. — Прим. ред.) войск стран — членов НАТО. Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны", — рассказал он.

Политик добавил, что сейчас главная задача для западных стран — это усилия по тому, чтобы не допустить столкновения Запада и Вооруженных сил Российской Федерации.

По его словам, союзники Украины на данный момент только обосторяют ситуацию в конфликте Украины и России отправкой военной помощи, а теперь и угрозой отправить свои войска в зону боевых действий. Он считает, что это опасная эскалация для всего мира.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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