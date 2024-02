Британский политик прокомментировал планы Запада отправить войска на Украину

Британский политик Дэвид Куртен в эфире The David Kurten Show высказал мнение, что если Запад отправит свои войска на украинскую территорию, то это приведет к военному конфликту с Российской Федерацией.

