На Украине заявили о новых перестановках в командовании ВСУ

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале анонсировал новые кадровые перестановки в украинской армии, передаёт URA. RU.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International