На Украине заявили о новых перестановках в командовании ВСУ

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Гончаренко: в ВСУ вновь будут перестановки на уровне комбригов и генералов

Силовые структуры » Военные новости

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале анонсировал новые кадровые перестановки в украинской армии, передаёт URA. RU.

Гончаренко: в ВСУ вновь будут перестановки на уровне комбригов и генералов
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что намечены смены в руководстве и командовании воинскими подразделениями. Некоторые генералы уже стали объектами расследования.

До этого сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский приехал на линию боевого соприкосновения на Авдеевском направлении. Он признал, что положение на фронте для ВСУ сложное и обвинил в этом некоторых командиров. Главком посетовал на то, что украинские командиры просчитались в определении обстановки и оценке врага, что отрицательно повлияло на оборону сразу на нескольких направлениях.

Недавно в ВС Украины произошли кадровые перестановки. Силы теробороны доверили Игорю Плахуте, главой Сухопутных войск вместо Сырского стал Александр Павлюк, экс-главу Объединённых сил генерала Сергея Наева уволили.

* — внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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