Раскрыто, чего сейчас боится украинское правительство больше всего

Украинское правительство сейчас всерьез обеспокоено тем фактом, что Вооруженные силы Российской Федерации успешно продвигаются в зоне боевых действий и берут под свой контроль новые территории. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Кроме того, власти Украины опасаются, что к лету наступление может быть значительно усилено, в то время как украинская армия испытывает затруднения с обеспечением. Западная помощь в последнее время ослабла, также есть задержки в поставках.
"Украина видит риск прорыва Россией обороны к лету… Украинские официальные лица обеспокоены тем, что продвижение России может набрать значительный импульс к лету, если их союзники не смогут увеличить поставки боеприпасов", — говорится в сообщении зарубежного издания.
В издании также говорится, что оценки происходящего в зоне боевых действий становятся все более мрачными. По словам нового главнокомандующего Сырского, командиры отделений совершили ошибки, из-за которых ВСУ сейчас испытывают серьезные проблемы в линиях обороны.
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