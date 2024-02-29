Раскрыто, чего сейчас боится украинское правительство больше всего

Bloomberg: Украина опасается, что наступление РФ наберет обороты к лету

Украинское правительство сейчас всерьез обеспокоено тем фактом, что Вооруженные силы Российской Федерации успешно продвигаются в зоне боевых действий и берут под свой контроль новые территории. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Кроме того, власти Украины опасаются, что к лету наступление может быть значительно усилено, в то время как украинская армия испытывает затруднения с обеспечением. Западная помощь в последнее время ослабла, также есть задержки в поставках.

"Украина видит риск прорыва Россией обороны к лету… Украинские официальные лица обеспокоены тем, что продвижение России может набрать значительный импульс к лету, если их союзники не смогут увеличить поставки боеприпасов", — говорится в сообщении зарубежного издания.

В издании также говорится, что оценки происходящего в зоне боевых действий становятся все более мрачными. По словам нового главнокомандующего Сырского, командиры отделений совершили ошибки, из-за которых ВСУ сейчас испытывают серьезные проблемы в линиях обороны.