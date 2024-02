Раскрыто, чего сейчас боится украинское правительство больше всего

Украинское правительство сейчас всерьез обеспокоено тем фактом, что Вооруженные силы Российской Федерации успешно продвигаются в зоне боевых действий и берут под свой контроль новые территории. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International