Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Лепёхин рассказал, как конфликт Шольца и Макрона отразится на Евросоюзе
Лариса Гузеева поздравила Гарика Харламова с днём рождения: "Ты чудесный!"
В Польше в прямом эфире следят за посланием Путина, цитируя его: "Запад просчитался"
Файзуллин допустил увеличение числа регионов с льготной ипотекой для бойцов СВО
Армения заявила о готовности вступить в ЕС
В Госдуме считают, что амнистия Путина для бизнесменов не коснётся Блиновской
Эндокринолог Лебедева назвала самую вредную рыбу
В Подмосковье подросток умер от взрыва мобильного телефона
"Ингосстрах" представила новую страховую программу, которая обеспечивает защиту от отмены поездки
Главная проблема российской армии не отличается от ее главной задачи в зоне СВО и заключается в том, чтобы победить

Старший лейтенант Роман Разум: Мы видим реальный подъем ВС РФ по всем направлениям

Силовые структуры » Военные новости

Участник специальной военной операции, руководитель ансамбля "Новороссия" старший лейтенант Роман Разум заявил, что главная проблема российской армии совпадает с ее основной задачей в зоне СВО и заключается в том, чтобы одержать победу.

Старший лейтенант Роман Разум: Мы видим реальный подъем ВС РФ по всем направлениям
Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

В интервью NEWS. ru он подчеркнул, что в настоящее время российская армия испытывает значительный подъем по всем направлениям, что стало возможным благодаря новым видам вооружения.

Разум заявил, что встречаются трудности, ведь военное дело это серьезная борьба, настоящий труд воинов. Однако он уверен, что все проблемы будут решены.

Особое внимание участник спецоперации обратил на новые образцы вооружения, упомянутые президентом России Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию. По его словам, особую важность представляет новейшее высокоточное вооружение, которое позволит эффективнее поражать противника.

Напомним, что Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать поддержку в противостоянии киевскому режиму.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
"Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи Дмитрий Плотников
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Последние материалы
Драго: РФ запустит ракеты и уничтожит базы НАТО при прямом конфликте
Как сохранить здоровье и красоту волос
Можно ли хранить авокадо в холодильнике
Эксперт по фэншуй Скуратова рассказала, как зарядить гостиную на удачу
Андрей Картаполов: Лучше бы, чтобы были переговоры о безоговорочной капитуляции Украины
Соседов: Певицы Клава Кока и Zivert не годятся для исполнения гимна России
В России переснимут фильм о приключениях Петрова и Васечкина
В Госдуме признали ЖКХ нуждающимся в прозрачности
Депутат Жуков: Госдума начала реализацию послания Путина
RS: Страны НАТО обсуждают отправку войск на Украину из-за краха ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников