Главная проблема российской армии не отличается от ее главной задачи в зоне СВО и заключается в том, чтобы победить

Участник специальной военной операции, руководитель ансамбля "Новороссия" старший лейтенант Роман Разум заявил, что главная проблема российской армии совпадает с ее основной задачей в зоне СВО и заключается в том, чтобы одержать победу.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.