Главная проблема российской армии не отличается от ее главной задачи в зоне СВО и заключается в том, чтобы победить

Старший лейтенант Роман Разум: Мы видим реальный подъем ВС РФ по всем направлениям

Участник специальной военной операции, руководитель ансамбля "Новороссия" старший лейтенант Роман Разум заявил, что главная проблема российской армии совпадает с ее основной задачей в зоне СВО и заключается в том, чтобы одержать победу.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

В интервью NEWS. ru он подчеркнул, что в настоящее время российская армия испытывает значительный подъем по всем направлениям, что стало возможным благодаря новым видам вооружения.

Разум заявил, что встречаются трудности, ведь военное дело это серьезная борьба, настоящий труд воинов. Однако он уверен, что все проблемы будут решены.

Особое внимание участник спецоперации обратил на новые образцы вооружения, упомянутые президентом России Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию. По его словам, особую важность представляет новейшее высокоточное вооружение, которое позволит эффективнее поражать противника.

Напомним, что Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать поддержку в противостоянии киевскому режиму.