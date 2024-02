Четверо украинских уклонистов, прятавшихся в изотермических одеялах, задержали

Четырех мужчин, которые хотели сбежать из Украины зарубеж, а не отправиться воевать, поймали. Госпогранслужба Украины сообщила об этом 29 февраля в Telegram-канале.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license