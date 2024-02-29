Четверо украинских уклонистов, прятавшихся в изотермических одеялах, задержали

Спрятались под одеяло: четверо мужчин в Одесской области задержаны за уклонение от мобилизации в ВСУ

Четырех мужчин, которые хотели сбежать из Украины зарубеж, а не отправиться воевать, поймали. Госпогранслужба Украины сообщила об этом 29 февраля в Telegram-канале.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Уклонисты в Одесской области собирались покинуть страну, прячась от тепловизоров в изотермических одеялах.

"На всех четырех мужчин составлены административные протоколы", — прокомментировали в Госпогранслужбе.

Добавим, что пограничникам уклонисты признались о попытке побега в соседнюю страну, заплатив за помощь по нелегальному переходу границы.