Танки теряют преимущества: Украинский конфликт показал, что дроны стали очень опасным оружием

Forbes: Танки могут устареть как вид оружия в свете конфликта на Украине

Танки, как оружие, могут устареть из-за конфликта на Украине, считают эксперты, цитируемые в статье Forbes.

Фото: TG: Warrior СВО

По их мнению, достаточное количество FPV-дронов способно уничтожить любое танковое подразделение. События на Украине дали понять, что эпоха танков на поле боя может подходить к завершению. Беспилотники, особенно FPV-дроны, стали настолько опасным оружием, что танки с лучшей броней уже не могут гарантировать безопасность. Один из примеров — уничтожение американского танка Abrams дронами.

По словам советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, первый танк Abrams, задействованный Вооруженными Силами Украины в зоне спецоперации, был уничтожен в районе Авдеевки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные предупреждали, что танки Abrams, поставленные ВСУ, могут гореть так же, как и другая военная техника.