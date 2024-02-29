ВСУ в самом опасном положении: У Киева заканчиваются артиллерия, средства ПВО и боеприпасы

New York Time: В США обдумывают новый план быстрой доставки оружия Украине

Согласно информации из зарубежных источников, Вооруженные Силы Украины оказались в критической ситуации в зоне боевых действий.

Фото: Self-photographed by Дима Сергиенко is licensed under Public domain

По данным New York Times, администрация США ведет обсуждения о возможности предоставления нового плана быстрой доставки оружия на Украину из запасов Пентагона. Этот шаг планируется как временная мера для оказания поддержки украинским военным до того момента, пока Конгресс не утвердит более масштабную военную помощь стране.

По информации источника, администрация США имеет полномочия изъять оружие и боеприпасы на общую сумму около 4 миллиардов долларов из запасов Пентагона и передать их в Украину.

Ранее представители Пентагона высказывались против использования своих запасов оружия, однако обстановка изменилась из-за ухудшения положения ВСУ на передовой. Недостаток артиллерийского вооружения, средств ПВО и боеприпасов ставит ВСУ во весьма тяжелое положение, которое, по мнению экспертов, является одним из наиболее опасных с момента начала конфликта.